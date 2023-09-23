Глава МИД Австрии выступил за продолжение диалога с Россией

«Разумеется, нужно продолжать [диалог]. Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ», — сказал высокопоставленный дипломат.
Шалленберг напомнил, что эти организации «никогда не были клубами единомышленников».
«Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать», — добавил он.
Австрийский министр подчеркнул, что с участием РФ надо решать вопросы защиты климата и разоружения.
Действия России на Украине Шалленберг оценил как «неоимпериалистические», добавив, что это вопрос безопасности и Австрии в том числе.
«Мы опираемся на то, что все, вне зависимости от того, есть у них ядерное оружие или нет, соблюдают международное право», — заключил глава МИД Австрии.
В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. По его словам, каналы связи с Москвой остаются открытыми и дипломатическая работа продолжается.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как всё равно в конечном итоге другим странам придется вести с ней отношения.
Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.