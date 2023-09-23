Тест: был ли такой вкладыш Love is на самом деле 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома создал жевательную резинку
Фоторепортажи
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
Главное
Спецоперация на Украине
14:35 (мск), источник: Известия

Глава МИД Австрии выступил за продолжение диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал поддерживать диалог с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Об этом 23 сентября сообщило австрийское издание SN.

Источник: AP 2023

«Разумеется, нужно продолжать [диалог]. Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ», — сказал высокопоставленный дипломат.

Шалленберг напомнил, что эти организации «никогда не были клубами единомышленников».

«Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать», — добавил он.

Австрийский министр подчеркнул, что с участием РФ надо решать вопросы защиты климата и разоружения.

Действия России на Украине Шалленберг оценил как «неоимпериалистические», добавив, что это вопрос безопасности и Австрии в том числе.

«Мы опираемся на то, что все, вне зависимости от того, есть у них ядерное оружие или нет, соблюдают международное право», — заключил глава МИД Австрии.

В июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. По его словам, каналы связи с Москвой остаются открытыми и дипломатическая работа продолжается.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как всё равно в конечном итоге другим странам придется вести с ней отношения.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не болтать и не взбешивать: неуместная ирония посла и шапка для Кима
Шемякин суд: ЕСПЧ не защитил право русскоязычных детей учиться на родном языке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия