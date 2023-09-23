Глава МИД Венгрии примет участие в Российской энергетической неделе

«Надежность поставок Венгрии опирается на поставки из России. Мы считаем энергетическое сотрудничество важнейшей частью нашего сотрудничества на данный момент, поэтому министр иностранных дел Петер Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе», — сообщили в ведомстве.
Российская энергетическая неделя пройдет в столице 11—13 октября. Как сообщалось ранее, в эти же даты Сийярто намерен встретиться в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и обсудить с ним вопросы в сфере энергетики.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН рассказал об идее создания в Турции хаба для поставок российского газа. Президент тогда отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС [из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего] могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное.
В сентябре 2021 г. «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy подписали два контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. газа в год в течение 15 лет. Из них 3,5 млрд куб. м газа в год приходятся на маршрут поставки через Сербию (через «Балканский поток» — продолжение газопровода «Турецкий поток»), 1 млрд куб. м — через Австрию.
Экспорт российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам — по второй ветке «Турецкого потока», ведущей в Болгарию, а также транзитом через территорию Украины лишь через одну газоизмерительную станцию. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу Ямал — Европа мощностью 33 млрд куб. м не ведется.