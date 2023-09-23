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17:59 (мск), источник: Ведомости

В Карабах прибыли иностранные военные атташе

Иностранные военные атташе, в том числе из России, прибыли в окрестности Степанакерта (Ханкенди), чтобы ознакомиться с обстановкой и процессом разоружения сил Нагорного Карабаха, сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, в Карабахе находятся представители России, КНР, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других государств.

Ранее представители вооруженных сил Азербайджана сообщили о передаче вооружений и военной техники Карабаха азербайджанским военным. Военные Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев, передавала также пресс-служба Минобороны России.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе призвал ввести туда миротворцев с мандатом организации, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Помимо этого, Мирзоян призвал Совет Безопасности ООН «осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан».

В Кремле ранее заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе и «упреки» со стороны Армении в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными.

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