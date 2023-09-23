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22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В США назвали разлад Польши с Украиной выгодным для России

Разлад Польши с Украиной по вопросу о поставках зерна и оружия отвечает интересам России. Выгодным для Москвы конфликт назвал журналист из США, обозреватель CNN Люк Макги.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша — до сих пор самый верный союзник Киева на континенте — заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу.

CNN

Согласно данным CNN, конфликта Украины и Польши вызывает недовольство глав европейских стран, так как «оружейная истерия» польских властей даст повод и другим государствам, поставлявшим вооружение Украине, отказаться от такой политики.

«Публичные разногласия в западных странах демонстрируют, что Запад разделен, а разделенный Запад — это, безусловно, хорошо для России», — пишет Макги.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мотивировал соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.

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