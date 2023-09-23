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19:43 (мск), источник: Известия

Лавров на Генассамблее ООН назвал Запад «империей лжи»

США и европейские страны лишь берут на себя обязательства, но не выполняют их, Запад представляет собой «империю лжи». Об этом 23 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, американцы и европейцы дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их не выполняют.

«Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую “империю лжи”».

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Министр указал на то, что на глазах рождается новый мировой порядок.

«Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», — заявил Лавров.

Он также указал на то, что Запад давно не следует принципу равноправия, а тотальная недоговороспособность стала его визитной карточкой.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

В тот же день в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине министр заявил, что риски глобального конфликта растут. Он указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.

Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

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