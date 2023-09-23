Лавров на Генассамблее ООН назвал Запад «империей лжи»

По его словам, американцы и европейцы дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их не выполняют.
Министр указал на то, что на глазах рождается новый мировой порядок.
«Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», — заявил Лавров.
Он также указал на то, что Запад давно не следует принципу равноправия, а тотальная недоговороспособность стала его визитной карточкой.
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.
20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.
В тот же день в ходе выступления на заседании в Совбезе ООН по Украине министр заявил, что риски глобального конфликта растут. Он указал на то, что действия США и их союзников говорят о систематическом нарушении баланса требований, которые зафиксированы в уставе организации.
Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.