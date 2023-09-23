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23 сентября, источник: © РИА Новости

Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций

ООН, 23 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций не должна разделить печальную участь Лиги Наций, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: РИА "Новости"

«Логика опасного детерминизма подразумевает, что ООН является заложником каких-то внешних сил и сможет эффективно выполнять свой мандат лишь тогда, когда произойдут позитивные изменения во внешней среде», — сказал Алейник.

Не кажется ли вам, что нечто подобное мы уже когда-то слышали? Такое же отношение было и к Лиге Наций накануне Второй мировой войны.

Сергей Алейник
глава МИД Белоруссии

Министр напомнил, что дискуссии внутри Лиги Наций в те времена не возымели должного эффекта, и мир неумолимо скатывался в бездну, а Лига ушла в бездну из-за своей бесполезности.

«Организацию Объединенных Наций может постигнуть такая же участь, если она останется пассивным наблюдателем. Убеждены в том, что подавляющее большинство членов ООН не желают такого исхода. Если так, то ООН должна не ждать, а действовать», — заявил глава МИД Белоруссии.

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