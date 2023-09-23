Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций

«Логика опасного детерминизма подразумевает, что ООН является заложником каких-то внешних сил и сможет эффективно выполнять свой мандат лишь тогда, когда произойдут позитивные изменения во внешней среде», — сказал Алейник.
Министр напомнил, что дискуссии внутри Лиги Наций в те времена не возымели должного эффекта, и мир неумолимо скатывался в бездну, а Лига ушла в бездну из-за своей бесполезности.
«Организацию Объединенных Наций может постигнуть такая же участь, если она останется пассивным наблюдателем. Убеждены в том, что подавляющее большинство членов ООН не желают такого исхода. Если так, то ООН должна не ждать, а действовать», — заявил глава МИД Белоруссии.