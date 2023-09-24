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00:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон и папа римский обсудили эвтаназию

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с папой римским Франциском. Они обсудили миграционный кризис и эвтаназию, передает Leparisien. Французский лидер показал понтифику детали законопроекта об эвтаназии, который обсуждается во Франции.

Источник: Reuters

«В субботу Эмманюэль Макрон говорил с папой Франциском не только о проблемах миграции, но и о конце жизни, представив ему “график” и “методологию” законопроекта, который ожидается по этой второй теме “в ближайшие недели”», — приводит издание заявление Елисейского дворца.

На встрече, продлившейся около получаса, также обсуждались вопросы экологии и международная ситуация, в том числе на Украине, в Африке и Нагорном Карабахе.

Подготовку законопроекта о паллиативной помощи, легализующей доступ к эвтаназии для неизлечимо больных, Эмманюэль Макрон анонсировал в апреле. Изначально правительство должно было предоставить готовый законопроект 21 сентября. Однако обсуждение перенесли из-за прибытия в Марсель папы римского — документ представят в период с 26 по 28 сентября.

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Макрон Эмманюэль