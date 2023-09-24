Тест: был ли такой вкладыш Love is на самом деле 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома создал жевательную резинку
Фоторепортажи
16Жара в мире
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
Главное
Спецоперация на Украине
00:44 (мск), источник: © РИА Новости

Гутерреш призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня

ООН, 24 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш указал главам МИД Армении и Азербайджана на необходимость соблюдения режима прекращения огня, сообщает ООН.

Источник: © РИА Новости

В субботу он провел отдельно встречи с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера» для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
На Западе рассказали о 'настоящем ударе' по Киеву от союзника
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН