Тест: был ли такой вкладыш Love is на самом деле 23 сентября считается днем рождения жевательной резинки. В этот день в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома создал жевательную резинку
Фоторепортажи
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
04:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Венесуэлы обвинил США в планах построить базу на спорной территории

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что США планируют разместить на территории, которую Венесуэла оспаривает с Гайаной, военную базу. По его словам, Вашингтон хочет обострить конфликт двух государств и вывозить ресурсы из региона.

Источник: AP 2023

«Правительство Соединенных Штатов Америки хочет присвоить наши нефтяные ресурсы, используя компанию Exxon Mobil, которая включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии на неразграниченной морской территории, что является абсолютным нарушением международного права», — сказал Пинто (цитата по ТАСС).

Министр заявил, что распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке нельзя, но Гайана упорствует в своем незаконном поведении.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между странами. Венесуэла настаивает на прямых переговорах с Гайаной. Каракас претендует на большую часть территорий, расположенных к западу от реки Эссекибо. Этот регион богат полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами, там же было обнаружено нефтяное месторождение.

Эрдни Кагалтынов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти объявили о возобновлении масочного режима
Названо имя преемника Пригожина в Африке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта