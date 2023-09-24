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08:01 (мск), источник: © РИА Новости

Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией

УЛАН-БАТОР, 24 сен — РИА Новости. Россия и Монголия должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Источник: © РИА Новости

Наши страны являются соседями. Это нас ко многому обязывает. И мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, и конечно, межпарламентский формат.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

«Об этом мы говорили в Москве, об этом мы говорим здесь (в Монголии). И конечно, нам важно, чтобы комиссия, которая состоится, заложила новые, в том числе отношения, которые будут базироваться на обязательствах, системной основе», — сказал он.

Володин добавил, что это позволит выйти на новый уровень взаимодействия, где можно будет в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства.

«И через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решения вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики, а также вопросов, связанных с гуманитарной сферой», — добавил спикер ГД РФ.

Володин подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией.

«Мы соседи, огромная граница, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества. В данном случае мы с вами будем обсуждать возможности развития парламентского измерения», — сказал он.

Володин отметил, что длительное время у РФ и Монголии не было активных межпарламентских коммуникаций, а визит в Россию Занданшатара сделал многое для того, чтобы РФ и Монголия активизировали эти контакты.

«Завтра в Монголии пройдет первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня. Придаем этому большое значение, нам крайне важно развивать эффективные формы сотрудничества и взаимодействия, переводя на новый уровень наши отношения. Учитывая, что они базируются на том фундаменте, который заложили наши предшественники, все те, кто внес серьезный вклад в наши отношения и есть их большая история», — добавил Володин.

Председатель парламента Монголии поприветствовал Володина и членов делегации, отметив, что развитие отношений сотрудничества с Россией — приоритет внешней политики Монголии.

«Не сомневаюсь, что и ваш официальный визит в Монголию сыграет большую роль в активизации нашего двустороннего сотрудничества», — отметил Занданшатар.

Делегация депутатов Госдумы РФ во главе с Володиным в субботу прибыла с официальным визитом в Монголию, где состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии.

Делегация Государственной Думы во главе с Володиным 23—25 сентября посещает с официальным визитом Монголию, сообщила пресс-служба Госдумы. Как ранее сообщала пресс-служба ГД, депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

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