Армения на Генассамблее ООН потребовала вывода военных из Карабаха

Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, где Азербайджан ранее провел «антитеррористические мероприятия», Мирзоян обвинил соседнюю страну в крупномасштабном нападении против коренного населения Карабаха грубом нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.
«В ходе этого бесчеловечного нападения вся территория Нагорного Карабаха, Степанакерта и других городов и населенных пунктов подверглась интенсивным и широкомасштабным бомбардировкам с использованием тяжелой военной техники: ракет, артиллерии, боевых беспилотников, авиации, в том числе запрещенных кассетных боеприпасов», — сказал он.
По его данным, в результате погибли более 200 человек, еще 400 пострадали, а судьба «сотен людей» неизвестна. Кроме того, 30% населения Карабаха стали вынужденными переселенцами.
Мирзоян рассказал и о последствиях блокады Лачинского коридора с декабря прошлого года. Действия Баку, по его словам, привели к острой нехватке продовольствия, медикаментов, топлива и других предметов первой необходимости.
Армения неоднократно заявляла международному сообщество о необходимости четких действий, включая развертывание межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе, однако помочь людям за последние девять месяцев не удалось, считает Мирзоян. Он подчеркнул, что утверждения о том, что ООН нет месте событий, а значит не может проверить происходящее, не могут быть оправданием бездействия. Мирзоян выразил надежду, что организация проявит «сильную политическую волю», чтобы осудить возобновление боевых действий.
Ереван также призывает направить межведомственную миссию ООН в Нагорный Карабах для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и безопасности на местах. Беспрепятственный доступ институтов ООН и других международных организаций в Нагорный Карабах в соответствии с гуманитарными принципами является обязательным, подчеркнул Мирзоян.
«Мы также считаем, что международное сообщество должно потребовать вывода любых азербайджанских военных и правоохранительных органов из всех гражданских поселений в Нагорном Карабахе, чтобы предотвратить панику, провокации и эскалацию среди гражданского населения, а также создать возможность для санкционированного ООН миротворческие силы для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе», — сказал Мирзоян.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.