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11:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Российские войска удерживают все свои позиции на Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявления украинских властей о «прорыве» обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции», — заявил он.

По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении на линии Орехово-Вербовое заканчиваются для него разгромом и большими потерями.

«Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону», — подчеркнул он.

Как накануне сообщило Минобороны, российские войска за неделю отразили на Запорожском направлении восемь атак противника. При этом Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.

Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

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