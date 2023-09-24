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13:13 (мск), источник: © РИА Новости

Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут

ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.

Источник: РИА "Новости"

«Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении», — сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова «наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию».

Посол Армении Вагаршак Арутюнян ранее вызван в МИД РФ России в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поездкой жены армянского премьера Никола Пашиняна в Киев.

Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.

В Кремле 11 сентября заявляли, что каких-либо официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ не получали.

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