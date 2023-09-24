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14:26 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: жителей Нагорного Карабаха, оставшихся без крова, перевезут в Армению

ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Оставшиеся без крова жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в сопровождении российских миротворцев, передает армянское госагентство «Арменпресс».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В сопровождении российских миротворцев в Армению будут перевезены пожелавшие переехать семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий», — говорится в сообщении агентства.

В ближайшее время будет опубликована информация о переезде других групп населения.

Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, по его словам, «если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армения».

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера» для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

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