СМИ: жителей Нагорного Карабаха, оставшихся без крова, перевезут в Армению

«В сопровождении российских миротворцев в Армению будут перевезены пожелавшие переехать семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий», — говорится в сообщении агентства.
В ближайшее время будет опубликована информация о переезде других групп населения.
Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, по его словам, «если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армения».
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера» для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.