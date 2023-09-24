Неволя нарушает внутренние ритмы гигантских панд Новое открытие может привести к улучшению условий содержаниях медведей вне естественной среды обитания
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
19:18 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на авиационное управление.

Источник: Reuters

«Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и одна тысяча французских военных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
На Западе рассказали о 'настоящем ударе' по Киеву от союзника
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта