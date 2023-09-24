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20:30 (мск), источник: ТАСС

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО призвал альянс бомбить Белград

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник: Reuters

«В Баньске началась сербская война против Косова. Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — написал Фелингер. При этом он утверждал, что к происходящему причастна Россия.

Ранее косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.

Президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам в связи с последними событиями в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

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