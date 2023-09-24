В Польше обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Ранее Шольц, выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне коррупционного скандала с выдачей польскими загранпредставительствами шенгенских виз.
«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года», — написал Рау в соцсети X (бывшая Twitter).
Глава МИД Польши обратил внимание, что «полномочия канцлера Германии, очевидно, не касаются продолжающихся в Польше разбирательств».
«Заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную компанию», — заявил глава МИД Польши. «Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям», — написал Рау.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
Ранее в Польше было возбуждено уголовное расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.