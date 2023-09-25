Боррель выразил недовольство из-за «не желающего играть по правилам» мира

«Мы… живем во все более и более многополярном мире… Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — написал он в своем блоге, который на этот раз посвящен итогам его визита в Нью-Йорк.
По словам Борреля, в развивающихся странах растет «спрос на суверенитет и идентичность».
В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении.
Жозеп Боррельглава евродипломатии
При этом Боррель объяснил происходящие, к примеру, в Африке перемены и поиск развивающимися странами «альтернативных западной модели игроков» тем, что «эти новые игроки… не спрашивают, кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги».
«Это устраивает многие режимы», — посетовал дипломат.
Ему не понравилось и недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые «далекие от ЕС» страны считают это «не такой уж серьезной проблемой».
«Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня», — пожаловался Боррель.
Он также выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают западные «ценности» как «пережиток западного доминирования» и смотрят в сторону России и Китая, «оспаривающих универсальный характер» этих ценностей. При этом глава дипломатии ЕС признает, что Запад и сам «не всегда следует тем правилам, которые пытается защитить».
«Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам», — написал Боррель, выразив беспокойство в связи с тем, что в условиях отказа «от глобальной коллективной способности устанавливать правила каждый будет делать все, что может, или как ему нравится».
В частности, он высказал опасения за интернет, где, по его словам, «Россия и Китай могут навязать свои собственные стандарты и расколоть кибермир».
В заключение главный европейский дипломат высказал уверенность, что отсутствие правил и неспособность «доминирующих игроков» договариваться по глобальным вопросам приведут «к расколу мирового порядка на конкурирующие блоки в сфере безопасности, технологий и экономической интеграции» и призвал это предотвратить.
В октябре прошлого года Боррель оказался в центре скандала, назвав «привилегированную» Европу «садом», а окружающий ее мир — «джунглями», способными вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Сам он заявил, что его высказывание вырвали из контекста и поняли неправильно.