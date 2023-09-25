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09:48 (мск), источник: © РИА Новости

На акции протеста в Ереване задержали 142 человека

ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении утром задержала 142 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 10:00 (9:00 мск) в полицейские отделения доставлены 142 человека», — отметили в полиции.

Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.

Полиция также начала задерживать манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, в центре столицы.

Колонна идет по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, протестующие требовали освободить своих товарищей.

В столице Армении утром проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.

Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

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