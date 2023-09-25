На акции протеста в Ереване задержали 142 человека

«По состоянию на 10:00 (9:00 мск) в полицейские отделения доставлены 142 человека», — отметили в полиции.
Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.
Полиция также начала задерживать манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, в центре столицы.
Колонна идет по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, протестующие требовали освободить своих товарищей.
В столице Армении утром проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.
Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.