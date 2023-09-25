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Спецоперация на Украине
10:23 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава финского МИД Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян.

Источник: © РИА Новости

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <…> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — заявила она в интервью газете The Washington Post.

Как добавила Валтонен, «Россия и россияне понимают», что за ситуацию на Украине «нужно платить, и нам очень важно это показать».

Кроме того, по ее словам, если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», а Москва стала бы «очень сильной», что «невыгодно» Финляндии и ее союзникам.

После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.

Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

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