Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Калашникова

Военный представлен к награде «за мужество и героизм» при отражении атаки ВСУ у поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Отмечается, что силы противника во время боя «в несколько раз» превосходили российские.
Минобороны также опубликовало видео отражения атаки, на котором пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В ведомстве отметили, что Калашников «умело руководил своими подчиненными» и «принял на себя основной накал боя». Там добавили, что подразделение действовало «как один организм», и подчеркнули, что никто из российских военнослужащих не отступил, «сохранив позиции и повергнув врага в бегство».
О бое под Урожайным Минобороны сообщило 25 сентября. По данным военного ведомства, украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону. Ранее российские военнослужащие «за мужество и профессионализм» были удостоены орденами Мужества. Уточняется, что ранее Калашников был награжден медалью «За отвагу».