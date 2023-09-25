Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

«В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО», — сказал собеседник агентства, отметив, что, как сенатор, Нарусова имеет доступ к секретной информации.
По словам Тимченко, 19 июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. При этом сенатор пропустила два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля.
Людмила Нарусова в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила, что «фейки не комментирует».
В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост, в котором она сообщила, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствовала сама Нарусова. Сенатор заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Тимченко же тогда пояснил, что для представителей верхней палаты нет запретов по местам отдыха, но есть пожелания руководства проводить летние каникулы в России или в «дружественных странах».