Песков: встреча Алиева и Эрдогана может урегулировать ситуацию в Карабахе

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к проведению переговоров по зангезурскому коридору между Алиевым и Эрдоганом.
Пресс-секретарь Путина добавил, что отношения России с Азербайжданом и Турцией не менее тесные. Кремль уважает суверенное право республик на развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул Песков.
Эрдоган прибыл на встречу с Алиевым в Азербайджан 25 сентября. Встреча президентов проходит в Нахичеванской автономной республике — эксклаве, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. Лидеры обсудят «антитеррористическую операцию» Баку в Нагорном Карабахе, «процесс разоружения солдат-сепаратистов», а также создание Зангезурского коридора для связи азербайджанских территорий с Нахичеванской республикой.