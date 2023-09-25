Осеннее равноденствие: что можно делать, а что нельзя Не хвалимся и притягиваем удачу
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Главное
Спецоперация на Украине
13:56 (мск), источник: Ведомости

Песков: встреча Алиева и Эрдогана может урегулировать ситуацию в Карабахе

Кремль надеется, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поможет стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к проведению переговоров по зангезурскому коридору между Алиевым и Эрдоганом.

Пресс-секретарь Путина добавил, что отношения России с Азербайжданом и Турцией не менее тесные. Кремль уважает суверенное право республик на развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнул Песков.

Эрдоган прибыл на встречу с Алиевым в Азербайджан 25 сентября. Встреча президентов проходит в Нахичеванской автономной республике — эксклаве, который отделен от остального Азербайджана территорией Армении. Лидеры обсудят «антитеррористическую операцию» Баку в Нагорном Карабахе, «процесс разоружения солдат-сепаратистов», а также создание Зангезурского коридора для связи азербайджанских территорий с Нахичеванской республикой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер экс-министр экономики Евгений Ясин
Молодые педагоги составляют малую часть учительского состава в школах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта