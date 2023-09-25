МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России

«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — отметили в ведомстве.
Глава армянского правительства по сути признал, что все это время Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы. При этом армянские власти оправдывают это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, уточнили в МИД.
На Смоленской площади подчеркнули, что с подачи властей в армянских СМИ развернута антироссийская вакханалия.
Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой. Причиной недовольства у части армянского общества стала безответственная политика команды Пашиняна.
«Пашинян — вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям — поддался увещеваниям Запада», — указано в публикации.
Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, пояснили в ведомстве.
Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
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