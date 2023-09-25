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16:33 (мск), источник: © РИА Новости

МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вчерашнее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес Москвы и вызывает отторжение, заявил МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — отметили в ведомстве.

Глава армянского правительства по сути признал, что все это время Ереван сознательно готовили к развороту от Москвы. При этом армянские власти оправдывают это якобы имевшими место ошибками со стороны России и ОДКБ, уточнили в МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что с подачи властей в армянских СМИ развернута антироссийская вакханалия.

Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой. Причиной недовольства у части армянского общества стала безответственная политика команды Пашиняна.

«Пашинян — вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям — поддался увещеваниям Запада», — указано в публикации.

Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас, пояснили в ведомстве.

Ереван допускает ошибку, пытаясь разрушить многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. В министерстве отметили, что это понимает подавляющее большинство армянского населения.

Ситуация в Карабахе

Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали «антитеррористические мероприятия локального характера» по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.

В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

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