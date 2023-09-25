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21:32 (мск), источник: Ведомости

Бастрыкин сообщил о росте тяжких преступлений среди мигрантов на 32%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за январь-июль, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 11 000. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза страны по вопросам миграционной политики.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечено, что с января по июль 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%, с 8500 до почти 11 000, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

В ходе заседания Бастрыкин обратил внимание на рост числа убийств, случаев умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. На 22% выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности. В стране резко выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и деяний, направленных против порядка управления, что, по оценке Бастрыкина, «явно свидетельствует о непринятии и противопоставлении себя существующей власти».

Существенная часть этих преступлений совершается трудовыми мигрантами из-за нежелания или неспособности адаптироваться среди местного населения, подчеркнул глава СК. Мешает интеграции мигрантов в социум и возникновение анклавов в крупных городах. Участники мероприятия, добавили в ведомстве, сочли актуальным вопрос о разносторонней подготовке иностранцев к въезду в Россию. Речь идет о, например, введении обязательных курсов русского языка, культуры и истории, правил этикета, а также основ законодательства.

Комиссия обсудила и предложение СК собирать отпечатки пальцев на пунктах пропуска через границу у всех иностранцев и прорабатываемый в МВД России вопрос о создании цифрового профиля иностранного гражданина.

В ходе этого заседания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что за первое полугодие Россию посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудовые мигранты важны для страны, но приезд сотен тысяч человек создает и проблемы, например, рост преступности и конфликты с местными жителями, добавил он.

Ранее в СК РФ заявили о пятикратном увеличении числа дел против мигрантов в 2022 г. относительно 2021 г. В частности, в прошлом году было возбуждено 893 уголовных дела по тяжким статьям. На фоне этого Бастрыкин призвал усилить контроль за миграцией, ввести обязательное ДНК-тестирование для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию, и провести кодифицирование миграционного законодательства.

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