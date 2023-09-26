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Спецоперация на Украине
02:14 (мск), источник: Life.ru

Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи

Белый дом в лице заместителя помощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла довёл до сведения Киева перечень реформ, которые необходимо провести, чтобы продолжать получать американскую военную помощь. Письмо публикует издание «Украинская правда».

Источник: AP 2023

В документе, в частности, предписывается провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что должно привести к «финансовой устойчивости компаний и операторов», и ввести по одному человеку в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз».

Кроме того, предлагается сформировать набсовет при госконцерне «Украинская оборонная промышленность» и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического блока — для «прозрачности, подотчётности и конкуренции».

От Киева требуют усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины и предоставить ему право на прослушивание и исключительные полномочия при расследовании крупных коррупционных дел. В ведении Службы безопасности предполагается оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Также реформы ожидают Минобороны, Нацполицию, таможенную и пограничную службы, Бюро экономической безопасности и Высший антикоррупционный суд.

А ранее генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч был назначен руководителем группы, которая будет контролировать использование Украиной военной помощи США. Он приступит к выполнению обязанностей 18 октября.

Справка
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