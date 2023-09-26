Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи

В документе, в частности, предписывается провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что должно привести к «финансовой устойчивости компаний и операторов», и ввести по одному человеку в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз».
Кроме того, предлагается сформировать набсовет при госконцерне «Украинская оборонная промышленность» и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического блока — для «прозрачности, подотчётности и конкуренции».
От Киева требуют усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины и предоставить ему право на прослушивание и исключительные полномочия при расследовании крупных коррупционных дел. В ведении Службы безопасности предполагается оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Также реформы ожидают Минобороны, Нацполицию, таможенную и пограничную службы, Бюро экономической безопасности и Высший антикоррупционный суд.
А ранее генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч был назначен руководителем группы, которая будет контролировать использование Украиной военной помощи США. Он приступит к выполнению обязанностей 18 октября.