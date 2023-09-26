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05:40 (мск), источник: © РИА Новости

Китай указал на злоупотребление США односторонними санкциями

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Китай выразил протест в связи с введением США санкций против китайских компаний под предлогом связи с разработкой иранской военной авиации, считает, что Вашингтон злоупотребляет односторонними санкциями, заявило во вторник министерство коммерции КНР.

Источник: © РИА Новости

Ранее США ввели санкции против некоторых компаний и лиц из России, Турции и Китая, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с иранской программой беспилотников.

«Китай обратил внимание на то, что американская сторона под предлогом так называемой связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации внесла некоторые китайские компании и граждан в “список лиц особых категорий”, Китай выступает решительно против этого», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что «США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц».

«Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное притеснение китайских компаний и частных лиц», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные права и интересы.

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