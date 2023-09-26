Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН.
«Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте — осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США», — говорится в заявлении посла в ответ на вопрос СМИ, текст которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США.
По словам Антонова, политический истеблишмент США вообще демонстрирует «невнимательность», когда речь идет о нацизме на Украине: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми «добровольческими батальонами» эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером.
Посол указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее «неонацистское отребье» в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.
Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а «коричневая чума должна быть остановлена». Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.