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12:06 (мск), источник: Ведомости

Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

Следователи Польши подтвердили, что упавшая на территории республики 15 ноября ракета была запущена с Украины. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Источник: AFP 2023

По информации издания, украинская сторона пока не представила каких-либо данных, которые помогли бы в расследовании инцидента. В связи с этим польские следователи сделали собственные выводы: они категоричны и исключают возможность запуска ракеты с территории России.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчинский подтвердил получение заключения, но отметил, что его содержание не может быть раскрыто из-за конфиденциального характера документа.

15 ноября на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности.

Позже агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. МИД Польши вызвал посла России для подробных объяснений произошедшего. Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300.

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