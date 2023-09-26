Украина хочет получить аналоги русских «Калибров» и Х-101, пишут СМИ

Издание приводит слова источника в генштабе ВСУ, который заявил, что Киев хочет иметь в распоряжении «аналоги русских “Калибров” и Х-101», отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать.
Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5500 километров. На Западе, откуда Украина получает военную помощь, аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты.
Такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52. Очевидно, что Вашингтон не может предоставить Киеву авиакомплексы стратегического класса, указано в публикации.
Другой аналог Х-101 — авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52. По данным западной прессы, ее сняли с вооружения и с высокой вероятностью все подобные ракеты уже утилизировали.
Аналогом российской ракеты «Калибр» можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для ее запуска используют пусковые установки Mk 41, которые устанавливают на корабли или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore. Маловероятно, что Вашингтон будет готов передать Украине подобные системы вооружений. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подлодок, которых у Киева также нет.