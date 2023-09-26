Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

По его словам, в сентябре также было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе и иностранной, среди которой насчитывается семь боевых машин пехоты из США Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Польши, США, Германии и Франции, а также два танка Leopard и английский танк Challenger.
Шойгу также заявил об отсутствии значимых результатов контрнаступления Киева.
12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства допустил, что для восполнения утраченных ресурсов Киев может возобновить переговоры. По мнению Путина, Украина кидает бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это «не их люди».