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Спецоперация на Украине
13:29 (мск), источник: РБК

В Кремле назвали обещанные Украине танки и ракеты «серьезным оружием»

США продолжают повышать свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине, сказал Песков. По его мнению, никакое западное оружие не способно изменить расстановку сил на поле боя.

Источник: U.S. Army

Американские танки Abrams, которые США начали передавать Украине, являются «серьезным оружием», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать поставки Украине танков Abrams и дальнобойных ракет ATACMS.

«Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать», — ответил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что США продолжают повышать свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине. «Но, разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам», — добавил Песков.

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams в начале года. Тогда же поставить свои Leopard и Challenger 2 решили Германия и Великобритания. Последние Киев уже применяет, Минобороны России сообщало об их уничтожении в зоне военной операции. 25 сентября The New York Times сообщила о прибытии первых танков Abrams на Украину. Позже это подтвердил президент Владимир Зеленский, не уточнив их число.

США официально не объявляли о передаче Киеву ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Однако, по данным NBC News и The Washington Post, обещание поставить небольшую партию с кассетными боеприпасами дал американский президент Джо Байден. В интервью испанской газете ABC передачу ракет подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, решение предусматривает договоренность с партнерами, что ATACMS не будут использоваться для атак по территории России.

Москва неоднократно критиковала поставки западного оружия Украине, а также заявляла, что это не окажет влияния на ход военной операции. Россия «щелкает» американские вооружения «как орехи», заявлял президент Владимир Путин. В то же время он указывал, что по мере передачи Украине более дальнобойного оружия российская сторона будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

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