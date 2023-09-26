Субсидирование экономики Армении и РФ как европейская ценность. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Он вскоре проведет встречу с ректором РАНХиГС и гендиректором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым.
В середине дня у Путина ожидается международный телефонный разговор.
«Можем подтвердить: действительно, такая поездка [в Киргизию 15 октября] у президента планируется». «Действительно, был разговор двух президентов [РФ и Белоруссии]». «Путин и [Александр] Лукашенко часто говорят по телефону, и не каждый раз мы даем соответствующее сообщение».
Годовщина присоединения новых территорий к России «обязательно будет, естественно, отмечаться». Но «график президента пока окончательно не сформирован».
США и Армения (президент Джо Байден направил письмо премьеру Николу Пашиняну) — «это суверенные страны», «они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог».
Вряд ли может быть «что-то сопоставлено» с глубиной интеграции российской и армянской экономики, а также с «косвенным субсидированием» Армении Россией. «Россия будет продолжать это делать» — «то же можно сказать о нашей вовлеченности в процесс урегулирования».
Визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева в Ереван был запланирован заранее, министр «осуществляет свои поездки по графику международных контактов». «Осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы».
О международной миссии в Карабахе
В разговорах о возможности учреждения международной миссии в Нагорном Карабахе «пока какой-то конкретики мы не усматриваем». «Любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны».
Россия продолжает контакты и с Ереваном, и с Баку, и с «этническими армянами Карабаха».
«Можно каждый раз повторять и повторять один и тот же комментарий — все это не может никоим образом повлиять» на исход спецоперации России.
«Нет никакой панацеи», которая могла быть изменить ход ее развития. Танки Abrams — «это хорошее оружие», но и они будут гореть.
Поставкой ракет «американцы продолжают повышать свою вовлеченность» в конфликт. Однако «каждый раз наши военные повышают свои навыки» и умение противодействовать в том числе этим ракетам.
Украинская «практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается».
Военные научились «большинство этих беспилотников уничтожать, нейтрализовывать». «Все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать».
О судьбе командующего Черноморским флотом РФ
Хотя украинские СМИ утверждают, что офицер погиб при ударе по штабу ЧФ, «никакой информации не было от министерства обороны, это исключительно их прерогатива».
О намерении Молдавии отказаться от отношений с РФ
«К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа [президент Молдавии Майя] Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия — сама есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей».
«Они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими странами, они должны полностью разрушить отношения с нами». «Цену будет платить народ этой страны».
«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала бы Родину, мне о них не известно».
О ситуации с Адамом Кадыровым
«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду». «Не хочу».