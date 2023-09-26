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16:09 (мск), источник: Ведомости

Лавров ответил на слова главы МИД Финляндии об антироссийских санкциях

Заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что санкции направлены в том числе и на обычных россиян, являются абсолютно хамскими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром.

Источник: РИА "Новости"

«Заявление абсолютно хамское. Госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров отметил, что Хельсинки «семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада». По его словам, министр больше не удивляется той скорости, с которой Финляндия утратила свой нейтральный статус.

25 сентября Валтонен признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. «Да, от санкций страдают обычные граждане. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. И нам важно это показать», — сказала она в интервью газете The Washington Post.

8 сентября ЕК разъяснила правила применения уже действующих санкций, заявив, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Это касается даже тех случаев, когда они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников. Помимо транспортных средств гражданам России также запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России запрещен в страны ЕС. Уточнялось, что в список ограничений попадают чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

По оценке МИД России, такие ограничения отражают стремление ЕС возвести в Европе новый «железный занавес». ЕК своими разъяснениями, считает МИД РФ, сознательно вносит правовую неопределенность и провоцирует страны ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку. В ведомстве подчеркнули, что действия ЕК направлены именно на простых граждан России. МИД также призвал россиян при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски.

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