Херш заявил о полном уничтожении следов США в подрыве «Северных потоков»

Все сведения об операции печатались на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona, а отчеты с места поступали непосредственно директору ЦРУ Биллу Бернсу. Он, утверждает журналист, был единственным связующим звеном между президентом и организаторами. После того как миссия была окончена, все бумаги, копии и физические улики были уничтожены.
Журналист пишет, что администрация Байдена якобы взорвала трубопроводы не из-за спецоперации России на Украине. «Это стало результатом опасений в Белом доме, что Германия дрогнет и включит подачу российского газа — и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам подпадут под влияние России и ее обширных и недорогих природных ресурсов», — говорит Херш.
Руководство команды расценивало «вводящие в заблуждение» указания президента Джо Байдена по уничтожению трубопроводов «Северного потока» как стратегический шаг к Третьей мировой войне. Херш задает вопрос — а что если бы Россия ответила на это?
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Затем было установлено, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока — 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Уже в октябре того же года Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Российские власти обвинили в подрывах газопроводов западные страны. В августе журнал Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники писали, что в деле появляется все больше доказательств, что за атакой могут стоять злоумышленники, связанные с Украиной.
Херш утверждает, что к инциденту причастны США и Норвегия. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Президент РФ Владимир Путин спустя несколько дней после подрыва осенью 2022 г. обвинил в произошедшем «англосаксов».