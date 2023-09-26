В России на службу приняли более 325 тысяч человек за год

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев рассказал о своей поездке 15 сентября на полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР вблизи линии фронта. Медведев отметил, что российские военнослужащие в зоне СВО демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость и всеобщий настрой на победу.
«Хочу поблагодарить министерство обороны за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих в том числе по вопросам слаживания, включая слаживание, которое идет на ЛБС (линии боевого соприкосновения), и обеспечение высокого уровня воинской дисциплины. Хочу также выразить благодарность всем, кто обеспечивал организацию этой поездки в зону проведения СВО», — заявил Медведев.
«Мы продолжаем работу над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и (по) контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих. С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», — добавил он.