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22:11 (мск), источник: Life.ru

Блинкен добился от Алиева обещания пустить миссию наблюдателей в Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал у президента Азербайджана Ильхама Алиева организовать безопасность и возможность свободного передвижения для жителей Нагорного Карабаха, а также призвал главу республики дать гарантии того, что военные действия не возобновятся. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: РИА "Новости"

«Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах», — отметил Миллер.

Также во время беседы политиков Блинкен напомнил главе Азербайджана, что тот обещал более не решать проблемы в Нагорном Карабахе с помощью военной силы и допустить наблюдателей. В Вашингтоне ожидают, что азербайджанский лидер будет придерживаться этих договорённостей. Алиев дал обещание допустить миссию наблюдателей.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные начали сдавать оружие. В свою очередь азербайджанская сторона начала разминировать территорию и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.

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