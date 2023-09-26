Блинкен добился от Алиева обещания пустить миссию наблюдателей в Карабах

«Госсекретарь вновь сегодня переговорил с президентом Алиевым и подчеркнул недопустимость дальнейших военных действий, необходимость безусловного обеспечения безопасности, свободы передвижения гражданского населения и беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах», — отметил Миллер.
Также во время беседы политиков Блинкен напомнил главе Азербайджана, что тот обещал более не решать проблемы в Нагорном Карабахе с помощью военной силы и допустить наблюдателей. В Вашингтоне ожидают, что азербайджанский лидер будет придерживаться этих договорённостей. Алиев дал обещание допустить миссию наблюдателей.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Однако уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку, а карабахские военные начали сдавать оружие. В свою очередь азербайджанская сторона начала разминировать территорию и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам.