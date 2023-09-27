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05:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен призвал Алиева защитить жителей Карабаха и провести амнистию

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности и защиты прав жителей Нагорного Карабаха, а также проведения амнистии.

Источник: Reuters

Как сообщается в пресс-релизе Госдепа, госсекретарь США призвал Азербайджан воздержаться от дальнейших боевых действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный доступ в регион, как для гуманитарных поставок, так для миссии международных наблюдателей.

«Он призвал президента Алиева предоставить жителям Нагорного Карабаха гарантии, что они смогут жить в безопасности в своих домах и что их права будут защищены», — говорится в пресс-релизе. Пресс-служба Ильхама Алиева свою версию разговора не представила.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о прекращении огня на следующий день, 20 сентября. В рамках договоренностей армия Нагорного Карабаха согласилась сдать оружие. В дальнейшем планируется организовать интеграцию Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Как сообщали в Госдепе, власти США считают, что для обеспечения безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха необходимо создание международной миссии, которая в том числе посодействует в продлении режима прекращения огня и предоставлении гуманитарных нужд жителям.

Лусине Баласян

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