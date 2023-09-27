Лукашевич, заявил, что председательство в ОБСЕ должно быть нейтральным

«Другой ключевой вопрос для Организации — избрание государства, которое возьмёт на себя председательство в 2024 году. Убеждён, что этот важнейший международный пост должна занять нейтральная страна с развитой политической культурой. На европейском политическом горизонте есть подобные страны, которые сохраняют верность традициям и культуре уважительного взаимодействия и пока еще сопротивляются политическому диктату Вашингтона и Брюсселя», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.
По его словам, российская сторона ценит «их вдумчивость и принципиальность».
«Видим их потенциал в управлении многосторонними площадками. Исходим из того, что взвешенность политических элит, отстаивающих интересы своих граждан, а не навязываемых Брюсселем и Вашингтоном установок, сформируют новую архитектуру безопасности с опорой на примат мирного сосуществования Востока и Запада», — добавил дипломат.