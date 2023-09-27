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05:47 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашевич, заявил, что председательство в ОБСЕ должно быть нейтральным

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Председательство в ОБСЕ в 2024 году должна занять нейтральная страна с развитой политической культурой, на европейском горизонте есть такие, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Источник: © РИА Новости

«Другой ключевой вопрос для Организации — избрание государства, которое возьмёт на себя председательство в 2024 году. Убеждён, что этот важнейший международный пост должна занять нейтральная страна с развитой политической культурой. На европейском политическом горизонте есть подобные страны, которые сохраняют верность традициям и культуре уважительного взаимодействия и пока еще сопротивляются политическому диктату Вашингтона и Брюсселя», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

По его словам, российская сторона ценит «их вдумчивость и принципиальность».

«Видим их потенциал в управлении многосторонними площадками. Исходим из того, что взвешенность политических элит, отстаивающих интересы своих граждан, а не навязываемых Брюсселем и Вашингтоном установок, сформируют новую архитектуру безопасности с опорой на примат мирного сосуществования Востока и Запада», — добавил дипломат.

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