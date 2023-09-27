Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита

«При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе — противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ.
«В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес», — заключил дипломат.