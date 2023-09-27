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09:43 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашевич заявил, что Запад скрывает фактор энергодефицита

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, голословно обвиняя Россию в кризисах, заявил в комментарии для РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Источник: © РИА Новости

Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, «коллективный Запад» голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов.

Александр Лукашевич
постпред РФ при ОБСЕ

«При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе — противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России и политически мотивированный ускоренный отказ от поставок российских углеводородов», — отметил постпред РФ при ОБСЕ.

Он добавил, что уже сейчас это приводит к сокращению промышленного потенциала европейской экономики и снижению ее конкурентных преимуществ.

«В ОБСЕ нарастает дезинформационная кампания по назначению России единственно виновной в турбулентности на мировых продовольственных рынках. В реальности же за этим стоят попытки США и их сателлитов вытеснить Россию с мирового рынка продовольствия и обеспечить преимущества для собственных крупных агрокорпораций. Как говорится, ничего личного, только бизнес», — заключил дипломат.

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