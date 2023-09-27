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Россия расширила санкции против Британии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию, говорится в сообщении на сайте МИД.
В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека).
В перечень вошли, в частности, «курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг».
Персональные ограничения также отныне действуют в отношении сотрудников британских психологических центров, «вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией». Среди них Королевский институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона» и исследовательский институт «Сивитас».
Также Москва вводит персональные ограничения и против сотрудников британских политологических центров, «вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией», таких как Королевский объединенный институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона» и аналитический институт «Сивитас».
Как отметили в российском МИД, «работа над расширением стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена».
В начале сентября США и Великобритания ввели санкции против 11 россиян, обвиняемых в кибератаках на объекты критической инфраструктуры в период пандемии COVID-19. По данным национального агентства по борьбе с преступностью, эти люди ответственны за вымогательство не менее 180 миллионов долларов по всего миру и не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 жертв в Великобритании. Им запретили въезд в страны и заморозили активы.