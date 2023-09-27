В Кремле потребовали от Канады наказать эсэсовца, выступавшего в парламенте

На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана «борьбы против русских».
На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что «дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении», стала известна ему «позже». Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
«Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию этого преступника», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как «однозначно, речь идет о нацисте».
По его словам, спикер парламента Канады, уйдя в отставку, взял на себя ответственность за произошедшее, но не понятно, как быть с другими, кто рукоплескали нацисту на мероприятии.
«Конечно, здесь разум диктует необходимость какого-то все-таки обличения нацизма. Парламент должен это сделать, а иначе — это парламент, который запятнан этими аплодисментами. Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет», — сказал Песков.