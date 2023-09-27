14:56 (мск), источник: Ведомости
Песков ответил на слова Клинтон о Путине
Хиллари Клинтон известна «своими попытками поставить все с ног на голову», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия», — сказал он, комментируя заявление экс-госсекретаря США о «вине» президента Владимира Путина в расширении НАТО.
Песков напомнил о «многочисленных волнах» расширения альянса и приближении военной инфраструктуры блока к границам России. «Потом настойчивое предложение Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной», — добавил он.
Представитель Кремля отметил, что страны Запада решительно отказались от обсуждения предложения России и «здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается».
Ранее Хиллари Клинтон на выступлении в госдепе США обратилась к Путину и назвала его «виной» расширение НАТО.
До начала спецоперации на Украине, 14 февраля 2022 г., Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что по ключевым предложениям России к НАТО был получен отрицательный ответ.