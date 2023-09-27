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16:55 (мск), источник: © РИА Новости

США введут безвизовый режим для Израиля

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля, сообщили госдепартамент и министерство внутренней безопасности.

Источник: © РИА Новости

«К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы», — сказано в заявлении.

Нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, «распространив взаимные привилегии» на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности".

Речь идет в первую очередь об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей США, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.

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