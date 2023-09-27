США введут безвизовый режим для Израиля

«К 30 ноября 2023 года будут внесены изменения в электронную систему согласования поездок с тем, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы», — сказано в заявлении.
Нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, «распространив взаимные привилегии» на всех граждан США независимо от происхождения, религии или национальности".
Речь идет в первую очередь об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей США, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.