21:18 (мск), источник: Известия
Парламент Эстонии не принял закон о сносе советских памятников
Парламент Эстонии не стал принимать без изменений закон о сносе советских памятников. Об этом 27 сентября сообщила газета Postimees.
Поправки к закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе устанавливают запрет на существование советской символики в публичном пространстве.
В марте этот закон отклонил президент страны Алар Карис. Он отказался подписывать законопроект, сославшись на нормы конституции и отсутствие четких формулировок в документе.
В начале января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.
В декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с «Известиям» заявил о том, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе памятников времен СССР. Как заметил пресс-секретарь президента РФ, Россия осуждает и не приемлет русофобскую позицию властей прибалтийских стран.