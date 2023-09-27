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21:18 (мск), источник: Известия

Парламент Эстонии не принял закон о сносе советских памятников

Парламент Эстонии не стал принимать без изменений закон о сносе советских памятников. Об этом 27 сентября сообщила газета Postimees.

Источник: Reuters

Поправки к закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе устанавливают запрет на существование советской символики в публичном пространстве.

В марте этот закон отклонил президент страны Алар Карис. Он отказался подписывать законопроект, сославшись на нормы конституции и отсутствие четких формулировок в документе.

В начале января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

В декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с «Известиям» заявил о том, что власти прибалтийских стран вредят своему будущему, когда принимают решения о сносе памятников времен СССР. Как заметил пресс-секретарь президента РФ, Россия осуждает и не приемлет русофобскую позицию властей прибалтийских стран.

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