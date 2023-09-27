В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана сообщила, что бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.
«МИД Армении предпримет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этом плане ожидаем содействия России и других международных партнеров», — сказала Бадалян Sputnik Армения.
Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и Московской школы управления «Сколково». СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. Варданян с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха.