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22:33 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД Армении пообещали заняться судьбой Варданяна

ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что МИД приложит все усилия для защиты прав и возвращения задержанного азербайджанскими властями предпринимателя Рубена Варданяна — экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха.

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана сообщила, что бывший госминистр непризнанного Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.

«МИД Армении предпримет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этом плане ожидаем содействия России и других международных партнеров», — сказала Бадалян Sputnik Армения.

Уроженец Еревана Рубен Варданян известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и Московской школы управления «Сколково». СМИ оценивали его состояние в миллиард долларов. Варданян с октября 2022 года по февраль 2023-го занимал должность главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха.

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