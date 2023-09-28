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В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Буркина-Фасо предотвратили попытку госпереворота, сообщили военные из переходного правительства.
«Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября», — говорится в их заявлении.
Добавляется, что силовики задержали некоторых военных и других лиц, стоящих за попыткой путча, а других еще разыскивают.
Ранее портал Burkina24 передавал, что в Буркина-Фасо прошли манифестации в поддержку властей переходного периода. Отмечалось, что вечером во вторник в соцсетях начала распространяться информация о «попытке госпереворота», направленного против переходного правительства Буркина-Фасо.
В конце сентября прошлого года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.