Канцлер Австрии опубликовал фото с рублями в поддержку своей пиар-кампании

В своем личном аккаунте в соцсети X канцлер Австрии Карл Нехаммер опубликовал фотографию, на которой семья из трех человек бросает монеты в копилку. Подписчики канцлера заметили, что на изображении российские рубли, а не евро. Издание проверило фотографию и выяснило, что оно из России и опубликовано на стоковых ресурсах под авторством Евгения Атаманенко.
При этом опубликованное канцлером изображение сопровождалось словами: «Второе место по антиинфляционным мерам в ЕС. Верьте в Австрию».
Фотографию уже удалили из аккаунта, также ее следов нет и в других социальных сетях партии, отмечает издание.
Сейчас в аккаунте Нехаммера опубликовано изображение также с копилкой, но в этот раз женщина кладет в нее евро.