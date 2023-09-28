Брюссель назвал невыполнимое условие для вступления Сербии в ЕС

По его словам, расширение ЕС — это процесс, основанный на достижениях той или иной страны, а темп переговоров по интеграции зависит, в первую очередь, от прогресса кандидатов в проведении фундаментальных реформ, в частности, касающихся верховенства закона.
«Что касается Сербии, европейский путь как Косово (непризнанной республики — Ред.), так и Сербии проходит через диалог при содействии ЕС и через нормализацию их отношений», — подчеркнул Стано.
При этом депутат Народной скупщины (парламента) Сербии от партии «Двери» Иван Костич, заявил, что Белград никогда не сможет вступить в ЕС, поскольку Брюссель «открыто борется» с суверенитетом страны, настаивая на признании суверенитета Косово.
В конце августа глава Евросовета Шарль Мишель призвал быть готовыми к расширению ЕС в 2030 году. Сейчас официальными кандидатами на вступление в Евросоюз значатся Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина, Черногория и как раз-таки Сербия.
Вместе с тем, наибольшими шансами на интеграцию в ЕС, по мнению профессора НИУ ВШЭ и руководителя отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, обладает Черногория. Согласно прогнозам эксперта, страна может стать членом ЕС даже раньше обозначенных Мишелем сроков.