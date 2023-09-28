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03:42 (мск), источник: Известия

Брюссель назвал невыполнимое условие для вступления Сербии в ЕС

Белград сможет стать полноценным членом Евросоюза (ЕС) только после нормализации диалога с Приштиной. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Источник: Reuters

По его словам, расширение ЕС — это процесс, основанный на достижениях той или иной страны, а темп переговоров по интеграции зависит, в первую очередь, от прогресса кандидатов в проведении фундаментальных реформ, в частности, касающихся верховенства закона.

«Что касается Сербии, европейский путь как Косово (непризнанной республики — Ред.), так и Сербии проходит через диалог при содействии ЕС и через нормализацию их отношений», — подчеркнул Стано.

При этом депутат Народной скупщины (парламента) Сербии от партии «Двери» Иван Костич, заявил, что Белград никогда не сможет вступить в ЕС, поскольку Брюссель «открыто борется» с суверенитетом страны, настаивая на признании суверенитета Косово.

В конце августа глава Евросовета Шарль Мишель призвал быть готовыми к расширению ЕС в 2030 году. Сейчас официальными кандидатами на вступление в Евросоюз значатся Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина, Черногория и как раз-таки Сербия.

Вместе с тем, наибольшими шансами на интеграцию в ЕС, по мнению профессора НИУ ВШЭ и руководителя отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, обладает Черногория. Согласно прогнозам эксперта, страна может стать членом ЕС даже раньше обозначенных Мишелем сроков.

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