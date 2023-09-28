Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Ким Чен Ын назвал Японию, Южную Корею и США «трехсторонним военным союзом», который представляет собой «азиатскую версию НАТО». Лидер КНДР отметил, что эти страны являются «причинами войн и агрессии».
Политик подчеркнул необходимость усовершенствования и увеличения ядерного арсенала Северной Кореи. Он объяснил это потенциалом сдерживания угрозы ядерной войны против КНДР.
Ранее, 25 сентября, в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН южнокорейский лидер Южной Кореи Юн Сок Ёля назвал отношения Москвы и Пхеньяна «непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира». Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со стороны Северной Кореи назвало слова президента «политическим невежеством».